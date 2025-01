Evakuierung hat begonnen Bombe in Hanau: Hauptbahnhof für Entschärfung gesperrt

In Hanau hat am Vormittag eine Evakuierung rund um den Hauptbahnhof begonnen. Am Dienstag war in der Nähe eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Mehr als 3.000 Menschen müssen ihre Häuser verlassen, Bahnverkehr und B43 werden gesperrt.

Stand: 15.01.25, 09:46 Uhr









