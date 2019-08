Evakuierung in Dillenburg [Audioseite]

Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

Evakuierung nach Bombenfund in Dillenburg läuft

Zum zweiten Mal binnen zwei Monaten wurde in Dillenburg ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Er soll am Sonntagmorgen entschärft werden. 500 Menschen müssen aktuell ihre Wohnungen räumen.

Nach dem Fund einer Fliegerbombe in Dillenburg ist die Evakuierung am Sonntagmorgen in vollem Gange. Rund 500 Menschen sind aufgerufen, ihre Wohnungen zu verlassen. Seit 8 Uhr fahren Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr mit Lautsprecherwagen durch die Sperrzone und kontrollieren die Wohnungen.

Die Entschärfung soll nach Informationen der Feuerwehr zeitnah nach dem Abschluss der Evakuierung beginnen. Die Feuerwehr informiert auf ihrer Homepage per Liveticker über den aktuellen Stand.

Rund anderthalb Monate nach dem Fund einer Fliegerbombe in Dillenburg war am Mittwoch im Stadtteil Niederscheld erneut ein Sprengkörper entdeckt worden. Ein Suchtrupp hatte die 250 Kilo schwere Brandbombe bei gezielten Suchmaßnahmen im Bereich der Schelderau aufgespürt.

Behinderungen im Straßen- und Bahnverkehr

Von der Evakuierung betroffen sind Teile der Berliner Straße in Dillenburg. Außerdem wird auch die Bundesstraße 277 gesperrt. Der Bahnhof in Dillenburg wird seit 8 Uhr nicht mehr angefahren.

Weitere Informationen Informationen zur Evakuierung Die Einsatzkräfte haben in der Nassau-Oranien-Halle eine Notunterkunft eingerichtet, die seit 7 Uhr geöffnet ist.

Für Kranke, Behinderte und bettlägrige Bürger gibt es eine Transporthotline unter der Nummer 02771/896445.

Unter der Nummer 02771/896444 ist ein Bürgertelefon erreichbar. Ende der weiteren Informationen

36.000 Liter Löschwasser zur Entschärfung

Bei der Entschärfung der ebenfalls 250 Kilo schweren Fliegerbombe Ende Juni hatten rund 5.700 Anwohner ihre Wohnungen für mehrere Stunden verlassen müssen. Das ist laut Feuerwehr diesmal nicht nötig, weil es sich um eine Brandbombe mit deutlich kleinerem Sprengradius handelt.

"Zwar sind diesmal erheblich weniger Anwohner betroffen als bei der Entschärfung Ende Juni, dennoch ist der Aufwand für alle beteiligten Behörden wieder sehr groß", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Zur Entschärfung hat die Feuerwehr einen Vorrat von mehr als 36.000 Litern Löschwasser angelegt.

Die entschärfte Bombe aus dem Juni Bild © Benjamin Müller/hr

Sendung: hr-iNFO, 18.08.2019, 6 Uhr