Evakuierung wegen Bombenentschärfung in Fulda

In Fulda soll am Donnerstag eine Weltkriegsbombe entschärft werden. Mehrere hundert Menschen müssen dafür ihre Häuser verlassen. Der Sprengkörper war bei Bauarbeiten gefunden worden.

Veröffentlicht am 07.11.24 um 06:23 Uhr

Mehrere hundert Menschen im Fuldaer Ostend müssen heute für einige Stunden ihre Häuser verlassen, weil eine Weltkriegsbombe entschärft werden muss. Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Mittwochnachmittag bei Bauarbeiten gefunden worden, wie die Stadt Fulda und die Polizei mitteilten.

Audiobeitrag Bild © Medienkontor Fulda | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Der Fundort wurde abgesperrt. Für die Bewohner in der Umgebung bestehe aber erst einmal keine Gefahr, betonte die Polizei.

Am Donnerstag soll die Bombe nun entschärft werden. Bis spätestens 9 Uhr sollen die Anwohnerinnen und Anwohner im Umkreis von ungefähr 300 Metern rund um den Fundort am Gallasiniring ihre Häuser verlassen. Welche Hausnummern konkret betroffen sind, soll noch bekanntgegeben werden. Läuft alles nach Plan, könnten die Betroffenen bis zum späten Nachmittag wieder zurück in ihre Häuser, wie die Polizei mitteilte.

Eine Schule und zwei Kitas geschlossen

Betroffen von der Evakuierung ist auch die Cuno-Raabe-Schule: Sie bleibt am Donnerstag geschlossen, der Unterricht fällt aus. Auch zwei Kindertagesstätten können nicht öffnen. Die Stadt Fulda richtete eine Notbetreuung ein.

Für Menschen, die nicht wissen, wo sie die Stunden bis nach der Entschärfung verbringen sollen, wird das Bürgerzentrum im Stadtteil Ziehers-Süd geöffnet.