Evakuierung in Hanau wegen Bombenentschärfung [Audioseite]

Evakuierung wegen Bombenentschärfung in Hanau gestartet

In Hanau hat am Nachmittag die Räumung eines Gebietes rund um die ehemalige Pionierkaserne begonnen. Dort soll um 19 Uhr eine Weltkriegsbombe entschärft werden. Rund 700 Menschen können nicht in ihre Wohnungen. Straßen werden gesperrt, Bahnen können nicht fahren.

Wegen der geplanten Entschärfung einer Weltkriegsbombe haben Polizei und Feuerwehr in Hanau-Wolfgang am Dienstag gegen 17.30 Uhr damit begonnen, einen Bereich von 300 bis 500 Metern rund um den Fundort zu räumen. Der Sprengkörper war am Montag auf dem ehemaligen Pioneer-Kasernengelände gefunden worden.

Rund 700 Anwohner der August-Bebel-Straße und der Forsthausstraße müssen ihre Häuser vorübergehend verlassen. Sie können im Bürgerhaus Wolfgang unterkommen. Pendler, die nicht mehr nach Hause kommen, können ihr Auto auf dem Parkplatz "Argonnerpark" abstellen und mit einem Bus zum Bürgerhaus fahren.

Weitere Informationen Bürgertelefon Bei Rückfragen ist am Dienstag seit 6 Uhr das Bürgertelefon der Stadt Hanau unter der Nummer 06181 - 6764117 geschaltet. Dorthin sollen sich auch Hilfsbedürftige wenden, die selbständig nicht ihre Wohnung verlassen können. Ende der weiteren Informationen

Mit der Entschärfung soll um 19 Uhr begonnen werden. Die Aschaffenburger Straße werde dann ab Brüning Straße bis zur Kreuzung Ernst-Barthel-Straße gesperrt, teilte die Stadt mit. Auch die Bundesstraße 43a werde ab 19 Uhr ab Anschlussstelle Hanau Hauptbahnhof in Richtung Hanauer Kreuz und in Richtung Dieburg ab Anschlussstelle Hanau-Wolfgang gesperrt.

Ab 19 Uhr wird der Bahnverkehr auf der Strecke Frankfurt-Fulda gestoppt. Bis dahin können Züge den Bahnhof Wolfgang noch passieren, dürfen dort aber seit 17.30 Uhr nicht mehr anhalten. Züge des Fernverkehrs werden nach Angaben der Deutschen Bahn umgeleitet. Dadurch kommt es zu Verspätungen.

Busse werden umgeleitet

Die Buslinie 6 wird ab 19 Uhr über die Auheimer Straße umgeleitet, wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) mitteilte. Auf den Buslinien MKK51, MKK52 und MKK53 entfallen dann die Haltestellen "Degussa", "Vor der Pulvermühle", "Pioneer-Kaserne" und "Brüningstraße".

Die Bombe war bei bauvorbereitenden Sondierungsarbeiten entdeckt worden. Erst vor einer Woche war auf dem Gelände eine Fliegerbombe gefunden und erfolgreich entschärft worden.

Sendung: hr4, 01.10.2019, 17 Uhr