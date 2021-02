Weltkriegsbombe in Frankfurt-Niederrad gefunden [Videoseite]

Evakuierung wegen Weltkriegsbombe am Wochenende

Im Frankfurter Stadtteil Niederrad ist bei Bauarbeiten eine Bombe entdeckt worden. Anwohner müssen sich auf Evakuierungen am Wochenende einstellen.

Im Frankfurter Stadtteil Niederrad ist mitten in einem Wohn- und Gewerbegebiet eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Ein Feuerwehrsprecher sagte am Mittwoch, der Sprengkörper befinde sich einem "stabilen gefährdungsfreien Bereich". Demnach soll die Bombe am Wochenende entschärft werden.

Details über den genauen Zeitpunkt und den Evakuierungsradius sollten noch im Laufe des Tages bekannt gegeben werden. Nach Angaben des Regierungspräsidiums handelt es sich um eine 500-Kilogramm-Bombe. Sie sei am Dienstag entdeckt worden. Im Umkreis der Fundstelle befinden sich viele Büroräume.

Im Dezember mussten im Frankfurter Stadtteil Gallus wegen der Entschärfung einer 500 Kilogramm schweren Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg knapp 13.000 Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Auch im Fern- und Regionalverkehr der Bahn hatte es teilweise Beeinträchtigungen und Verspätungen gegeben.