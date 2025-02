Prozess am Landgericht Fulda Ex-Busfahrer muss nach sexuellem Missbrauch von Mädchen in Haft

Bei Schulbusfahrten soll sich ein Mann vor rund zehn Jahren wiederholt an einem Mädchen sexuell vergangen haben - immer, wenn sie als Letzte alleine im Bus saß. Nun wurde der mittlerweile 78 Jahre alte Angeklagte in einem Prozess in Fulda verurteilt.

Veröffentlicht am 20.02.25 um 09:15 Uhr









Angeklagt wegen schweren sexuellen Missbrauchs: Der 78 Jahre alten Rentner muss sich in einem Prozess am Landgericht Fulda verantworten, weil er vor rund zehn Jahren ein neun und zehn Jahre altes Mädchen missbraucht haben soll.

Link kopiert!









Im Prozess am Landgericht Fulda ist ein ehemaliger Busfahrer wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Mädchens zu einer langen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Das Gericht verhängte in seiner Urteilsverkündung am Donnerstag fünf Jahre und sechs Monate Haft. Vorgeworfen wurde dem heute 78 Jahre alten Mann, sich an einem neun und später zehn Jahren alten Mädchen vergangen zu haben. Er habe das Mädchen in den Jahren 2014 und 2015 über 30 Mal sexuell missbraucht. Dabei habe er ausgenutzt, dass das Kind am Ende der Touren immer als Letzte allein im Bus gesessen habe. Vorwürfe teilweise gestanden Der Angeklagte hatte im Prozessverlauf die Vorwürfe teilweise eingeräumt. Es sei zu sexuellen Kontakten mit dem Kind gekommen. Wie oft genau, wann und wie - daran könne er sich nicht mehr erinnern. Er gab zudem in einer Einlassung an, dass sich das Kind ihm aufgedrängt habe. Das Gericht schenkte dieser Version keinen Glauben und verurteilte den Mann. Die Staatsanwaltschaft hatte bei den Plädoyers fünfeinhalb Jahre Haft für angemessen gehalten. Die Forderung der Nebenklage ging um einiges höher. Acht Jahren wurde gefordert. Verteidigung kritisierte: alles nur geschätzt Die Verteidigung hingegen beantragte in ihrem Schlussvortrag keine konkrete Höhe der Freiheitsstrafe. Der Rechtsanwalt des Angeklagten befand, dass man lediglich von 15 Taten ausgehen könne. Bei dem laut Anklage angegebenen Zeitraum der Taten könne es sich lediglich um eine Schätzung handeln. Die Verteidigung versuchte ebenfalls geltend zu machen, dass sein Mandant nur vermindert schuldfähig sei. Der Sohn des Angeklagten sagte aus, dass sein Vater an Hexerei, Magie und böse übernatürliche Kräfte glaube. Der psychiatrische Gutachter attestierte dem Mann, an wahnhaften Störungen zu leiden. Er habe auch Depressionen, zudem liege bei ihm eine "pädophile Nebenströmung" war, wie der Psychiater mit Blick auf die Anklage erklärte. Sexuelle Gewalt im Kleinbus auf einem Feldweg Die Taten ereigneten sich laut Anklage bei den Fahrten des Busses von einer Förderschule im Landkreis Fulda zurück zur Wohngruppe des Mädchens in der Region. Dort war sie untergebracht. Erst Jahre nach den leidvollen Erfahrungen offenbarte sich die heute 19-Jährige, ging zur Polizei und setzte die Ermittlungen in Gang. Den Ermittlern berichtete das Opfer, dass es immer wieder zu den Übergriffen kam, wenn sie das letzte Kind in dem Kleinbus war, der für den Fahrdienst genutzt wurde. Dann lenkte der Angeklagte den Bus von der Landstraße auf einen Feldweg und verging sich an dem Mädchen. Der Prozess fand zu weiten Teilen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, um die Privatsphäre des Opfers zu schützen.