Im Fall des ehemaligen Jugendtrainers des hessischen Fußball-Drittligisten SV Wehen Wiesbaden, der wegen des Verdachts der Vergewaltigung von Minderjährigen in Untersuchungshaft sitzt, laufen die Ermittlungen weiter.

Der 34-Jährige habe bislang zu den Vorwürfen geschwiegen, so die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Mittwoch. Unklar ist, ob es sich bei den Opfern um Jugendspieler des Vereins handelt. Ihre Identifizierung dauere an, hieß es.

Bei einer Verurteilung droht dem 34-Jährigen eine Haftstrafe zwischen zwei und 15 Jahren.