Ein ehemaliger Fußball-Jugendtrainer ist wegen Vergewaltigung von Kindern und Jugendlichen zu fast 13 Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht ordnete zudem Sicherungsverwahrung an.

Videobeitrag Video Ex-Jugendtrainer wegen Missbrauch zu langer Haftstrafe verurteilt Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Im Prozess gegen einen ehemaligen Fußball-Jugendtrainer des SV Wehen Wiesbaden (SVWW) ist am Donnerstag vor dem Landgericht Frankfurt das Urteil gefallen.

Der heute 35 Jahre alte Mann muss wegen schwerer Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen für zwölf Jahre und neun Monate ins Gefängnis. Die Jugendschutzkammer ordnete außerdem eine anschließende Sicherungsverwahrung an. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Richterin: Langer Tatzeitraum macht "fassungslos"

Das Gericht ging von 69 Einzelfällen aus. Der Angeklagte hatte die Taten zum Teil gestanden. Im Zeitraum zwischen 2014 und 2021 habe es insgesamt elf Betroffene gegeben.

Die Vorsitzende Richterin zeigte sich besonders über den langen Tatzeitraum "fassungslos". Gerüchte habe es wohl gegeben, "passiert ist jedoch lange nichts". Im Strafmaß blieb das Gericht hinter dem Antrag der Staatsanwaltschaft von 14 Jahren Haft plus Sicherungsverwahrung zurück. Der Antrag der Verteidigung lautete auf elf Jahre Haft ohne anschließende Verwahrung.

Mit Schlafmitteln in Getränken und Schokolade betäubt

Laut Staatsanwaltschaft lockte der Mann die Jugendlichen sowie einen Zehnjährigen unter Vorwänden in seine Wohnung und betäubte sie dort mit Schlafmitteln in Getränken und Schokolade. In anderen Fällen habe er seine Opfer große Mengen Alkohol trinken lassen und sie anschließend sexuell missbraucht.

Die Taten filmte er laut Anklage zum Teil. Die Opfer soll er zuvor unter falscher Identität kontaktiert und eine Bedrohungslage erfunden haben. Anschließend habe er sich unter seinem richtigen Namen als Helfer angeboten.

Jugendlichen 50-mal vergewaltigt

Bei einem Betroffenen warf die Anklage dem 35-Jährigen 50-fache Vergewaltigung und Körperverletzung vor. Ab 2016 habe der Mann einen damals 16-Jährigen über drei Jahre hinweg manipuliert, isoliert und verängstigt.

Unter einem Pseudonym habe er ihm Drohnachrichten geschickt, sich ihm gegenüber aber gleichzeitig als hilfsbereiter Trainer ausgegeben. Zu den sexuellen Handlungen habe sich der Jugendliche wegen der vorherigen Drohungen gezwungen gefühlt.

Verein: "Unbegreiflich und erschütternd"

Audiobeitrag Audio Haftstrafe für Ex-Fußball-Jugendtrainer wegen Vergewaltigung Audio Der angeklagte Ex-Fußball-Jugendtrainer bei Prozessbeginn. (Archivfoto) Bild © picture-alliance/dpa Ende des Audiobeitrags

Der Prozess dauerte sechs Monate. Er fand weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zwischen Sommer 2019 und Oktober 2021 arbeitete der Mann als Jugendtrainer für den Fußball-Drittligisten SV Wehen Wiesbaden. Kinder und Jugendliche des Vereins waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht betroffen.

Der SVWW begrüßte das Urteil. Die vom Gericht verhängte Sicherungsverwahrung im Anschluss an die Verbüßung der Freiheitsstrafe zeige "die erschütternde Dimension der Taten", teilte der Verein am Donnerstag mit . "Es ist unbegreiflich und erschütternd, dass Menschen zu einem derartig furchtbaren Verhalten fähig sind." Der SVWW stellte den Mann nach Bekanntwerden der Ermittlungen sofort frei und entließ ihn dann fristlos.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen