Ein ehemaliger Jugend-Fußballtrainer ist wegen Vergewaltigung und schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen zu zwölf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Zuvor hatte der BGH ein früheres Urteil teilweise aufgehoben.

Veröffentlicht am 04.12.24 um 10:57 Uhr

Das Landgericht Frankfurt verurteilte den 37-Jährigen am Mittwoch zu zwölf Jahren und drei Monaten Haft. Zudem werde die Sicherungsverwahrung angeordnet, sagte der Vorsitzende Richter der Strafkammer. In den Jahren zwischen 2014 und 2021 hatte der nun 37 Jahre alte Mann mehrere minderjährige Jungen zunächst betäubt und dann vergewaltigt.

Der Mann habe seine Funktion als Fußballtrainer ausgenutzt, um Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen zu bekommen. Er gestand die Taten zum Teil.

Der Mann musste sich in dem Prozess vor dem Landgericht erneut wegen Vergewaltigung, Körperverletzung und der Herstellung von Kinderpornografie stellen, da der Bundesgerichtshof (BGH) das frühere Urteil wegen eines Verfahrensfehlers teilweise aufgehoben hatte. Die Öffentlichkeit wurde in dem Prozess zum Schutz der Opfer größtenteils ausgeschlossen.

Die nun ausgesprochene Strafe ist um sechs Monate kürzer ausgefallen als in erster Instanz. Sechs der 69 Einzelfälle mussten neu verhandelt werden.

Opfern Schadenswiedergutmachung angeboten

Zum erneuten Prozessauftakt vor einer anderen Jugendschutzkammer des Landgerichts Ende September sagte der Angeklagte aus. Zuvor hatte er über seine Verteidiger Schadenswiedergutmachung angeboten. Eine Vertreterin der Nebenklage nannte die Summe unverschämt niedrig. Einige Opfer nahmen das Angebot dennoch an.

Im Juli war die Verteidigung noch mit einem Verständigungsangebot gescheitert: Sie hatte Schadenswiedergutmachung angeboten und um eine Strafe unter zehn Jahren gebeten. Die Staatsanwaltschaft lehnte das ab.

Schlafmittel in Getränke und Schokolade gemischt

Der Angeklagte soll die Betroffenen in einigen Fällen zunächst über soziale Medien als angeblicher Unbekannter unter Druck gesetzt und eine Bedrohungslage erfunden haben, um wenig später unter seinem echten Namen Hilfe anzubieten und so Vertrauen zu gewinnen. Teils habe er heimlich Schlafmittel in Getränke oder Schokolade gemischt und die Minderjährigen anschließend sexuell missbraucht.

Zwischen Sommer 2019 und Oktober 2021 arbeitete der Mann als Jugendtrainer für den Fußball-Zweitligisten SV Wehen Wiesbaden. Kinder und Jugendliche des Vereins waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht betroffen.

Angeklagter zog wegen Verfahrensfehler vor BGH

Das Frankfurter Landgericht hatte den Mann im vergangenen Jahr zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren und neun Monaten wegen schwerer Vergewaltigung, sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen sowie weiterer Sexual- und Körperverletzungsdelikte verurteilt. Zudem wurde eine anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet.

Der Angeklagte zog wegen eines Verfahrensfehlers vor den BGH. Er hatte den Ausschluss der Öffentlichkeit während eines Teils der Verhandlung beanstandet. Ein Geschädigter war damals unter Ausschluss der Öffentlichkeit vernommen worden. Als später ein medizinischer Sachverständiger befragt wurde, war die Öffentlichkeit nicht nicht wieder zugelassen worden.

Verhandlungen in Strafverfahren sind normalerweise öffentlich, es gibt aber Ausnahmen - etwa wenn bei Verhandlungen über mögliche Sexualstraftaten minderjährige Zeugen befragt werden.