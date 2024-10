Wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung muss sich in Frankfurt ein ehemaliger Pfarrer verantworten. Er soll einer Schülerin sexualisierte Gewalt angetan haben. Der Angeklagte hatte sich mit allen Mitteln gegen den Prozessbeginn gewehrt. Vergeblich.

Blick in einen Gerichtssaal am Landgericht Frankfurt. (Archivfoto)

Blick in einen Gerichtssaal am Landgericht Frankfurt. (Archivfoto) Bild © Imago Images

Nach mehrfachem Anlauf hat am Donnerstag am Landgericht Frankfurt der Prozess gegen einen heute 65 Jahre alten ehemaligen Pfarrer der "Christengemeinschaft International" begonnen.

Ihm wird vorgeworfen, am Rande des Konfirmandenunterrichts und nach einer Religionsstunde an der Frankfurter Waldorfschule in den Jahren 2009 und 2010 einer damals 14 beziehungsweise 16 Jahre alten Schülerin sexualisierte Gewalt angetan zu haben. In einem Fall soll er sie vergewaltigt haben.

Ex-Pfarrer kommt an Rollator in Gerichtssaal

Der Mann hatte sich mit allen Mitteln gegen den Prozess gewährt. Ein amtsärztliches Gutachten bescheinigte ihm, verhandlungsunfähig zu sein. Das vorgelegte Schreiben reichte der zuständigen Strafkammer aber nicht aus. Sie beauftragte einen Sachverständigen, nach dessen Gutachten der 65-Jährige verhandlungsfähig ist.

Zum Prozessauftakt am Donnerstag kam der Mann am Rollator in den Gerichtssaal. Die Verteidigung hält den 65-Jährigen für nicht verhandlungsfähig. Anders ein Sachverständiger, der von einer Motivationsproblematik sprach. Zwar sei der frühere Pfarrer krank und eingeschränkt, aber sein Verhalten decke sich nicht mit den Befunden aus den Akten.

Vorwürfe in Gemeinde bekannt

Am nächsten Verhandlungstag soll die Frau aussagen. Ihre Anwältin beantragte dafür den Ausschluss des Angeklagten. Die Begegnung sei zu belastend für das Opfer. Das Gericht hat noch sechs Verhandlungstage bis Mitte November geplant.

Zehn Jahre lang hatte das Opfer über die Taten geschwiegen, bis die Frau 2020 Strafanzeige erstattete. 2022 erhob die Frankfurter Staatsanwaltschaft Anklage.

In der "Christengemeinschaft International", deren Pfarrer der Angeklagte war, waren ähnliche Vorwürfe bereits vorher bekannt. 2012 hatte sich eine andere junge Frau einem Pfarrer der Gemeinde anvertraut und von sexualisierter Gewalt berichtet.

Was ist die Christengemeinschaft International? Die Christengemeinschaft versteht sich als Gemeinschaft mit einem eigenen christlichen Gemeindeleben. Sie steht der Anthroposophie Rudolf Steiners nahe, ist nach eigenen Angaben aber eigenständig und ordnet sich außerdem keiner der klassischen religiösen Gemeinschaften zu. Weltweit zählt sie etwa 35.000 Mitglieder. In der Wissenschaft wird die Christengemeinschaft als Sekte eingestuft, während sie selbst dem widerspricht.

Nach der Anzeige im jetzigen Verfahren hatte die Christengemeinschaft ein Schreiben an ihre Mitglieder verschickt, das dem hr vorliegt. Darin hieß es: "Wir können leider aufgrund der berichteten Tatmuster nicht ausschließen, dass es weitere Betroffene geben könnte als bislang bekannt."

Zwei weitere Verfahren eingestellt

In der Gemeinde gibt es eine zentrale Anlaufstelle für Missbrauchsfragen. Die Waldorfschule hat dagegen erst nach der Berichterstattung auf hessenschau.de über die Vorfälle informiert.

Nach hr-Informationen gab es in der Vergangenheit bereits Vorwürfe und zwei Strafverfahren gegen den früheren Pfarrer. Dabei ging es um Übergriffe aus den Jahren 1993 bis 2013. Beide Verfahren wurden allerdings eingestellt - aus Mangel an Beweisen.