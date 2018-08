Der frühere Radprofi Jan Ullrich ist in Frankfurt festgenommen worden. Er soll eine Escortdame in einem Frankfurter Hotel verletzt haben.

Ex-Radstar Jan Ullrich, der in den vergangenen Tagen wegen privater Probleme in den Schlagzeilen war, ist in der Nacht zum Freitag in einem Hotel im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen festgenommen worden. Dies bestätigte die Polizei dem hr.

Der 44 Jahre alte Ullrich hatte demnach in Frankfurt auf dem Weg in eine Entzugsklinik Zwischenstation gemacht, als er in dem Nobelhotel mit einer Prostituierten in Streit geriet. Laut Polizei soll er die Frau attackiert und verletzt haben. Zuerst hatte die Bild-Zeitung über die Festnahme berichtet.

Opfer wurde schwarz vor Augen

Die genauen Umstände seien noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft bestätigte dem hr: Der Tour-de-France-Sieger soll die Frau gewürgt haben, bis ihr schwarz vor Augen wurde, wie sie aussagte. Die Frau wurde ärztlich behandelt.

Der Streit hatte sich nach Angaben der Ermittler offenbar daran entzündet, dass Ullrich unzufrieden mit der Escortdame war. Der 44-Jährige habe so unter Alkohol und Drogen gestanden, dass er nicht vernommen werden konnte. Vermutlich werde ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung geführt. Einen Haftbefehl hat die Staatsanwaltschaft nicht beantragt.

Nach dem Streit mit Til Schweiger

Vergangene Woche war Ullrich wegen seiner Suchtprobleme in die Schlagzeilen geraten: Er war auf Mallorca mit seinem Nachbarn, dem Filmschauspieler Til Schweiger, in Streit geraten und vorübergehend festgenommen worden.

In einem Zeitungsinterview machte Ullrich seine Alkoholprobleme publik. Und er kündigte an, einen Entzug machen zu wollen.

Siege, Auszeichnungen, Doping

Der gebürtige Rostocker hatte 1997 als bislang einziger deutscher Radfahrer die Tour de France gewonnen. Bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney holte er Gold im Straßenrennen, zweimal wurde er deutscher Sportler des Jahres.

Wegen seiner Verwicklung in einen Dopingskandal wurde er 2006 von der Tour de France ausgeschlossen. 2007 beendete Ullrich seine Radprofi-Karriere. Einige Jahre später sprach ihn der Internationale Sportgerichtshof (CAS) in letzter Instanz des Dopings schuldig und annullierte alle Erfolge seit 2005.

