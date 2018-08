Der frühere Radprofi Jan Ullrich hat das Polizeigewahrsam in Frankfurt verlassen. Der 44-Jährige war in einem Luxushotel festgenommen worden, weil er eine Escortdame angegriffen und verletzt haben soll.

Ex-Radstar Jan Ullrich ist wieder auf freiem Fuß, wie eine Polizeisprecherin bestätigte. Gegen 18.20 Uhr am Freitagabend verließ er das Frankfurter Polizeipräsidium auf dem Beifahrersitz einer schwarzen Limousine.

In der Nacht zuvor war Ullrich in einem Hotel im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen festgenommen worden. Dort soll er zuvor auf eine 31 Jahre alte Escortdame losgegangen sein. Bei seiner Festnahme leistete er der Sprecherin zufolge Widerstand.

Nach Polizeiangaben hatte der 44 Jahre alte Ullrich, der in den vergangenen Tagen wegen privater Probleme in den Schlagzeilen war, auf dem Weg in eine Entzugsklinik in Frankfurt Zwischenstation gemacht. Im Nobelhotel Villa Kennedy soll er mit einer Prostituierten in Streit geraten sein. Dabei soll er die Frau attackiert und verletzt haben. Zuerst hatte die Bild-Zeitung über die Festnahme berichtet.

Opfer wurde schwarz vor Augen

Die genauen Umstände seien noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft bestätigte dem hr: Der Tour-de-France-Sieger soll die Frau gewürgt haben, bis ihr schwarz vor Augen wurde, wie sie aussagte. Die Frau wurde ärztlich behandelt.

Der Streit hatte sich nach Angaben der Ermittler offenbar daran entzündet, dass Ullrich unzufrieden mit der Escortdame war. Der 44-Jährige habe so unter Alkohol und Drogen gestanden, dass er im Polizeigewahrsam erst am Freitagnachmittag vernommen werden konnte.

Keine Haftgründe

Das Opfer habe sich umfassend zu den Angriffen geäußert, hieß es im Polizeibericht. Ullrich hingegen mache von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Ermittelt wird wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Für ersteres gebe es aber "keinen dringenden Tatverdacht", sagte die Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft, Nadja Niesen. Weil keine Haftgründe vorlagen, wurde Ullrich nach seiner Vernehmung wieder entlassen.

Nach dem Streit mit Til Schweiger

Schon vergangene Woche war Ullrich wegen seiner Suchtprobleme in die Schlagzeilen geraten: Er hatte sich auf Mallorca mit seinem Nachbarn, dem Filmschauspieler Til Schweiger, angelegt und war vorübergehend festgenommen worden.

In einem Zeitungsinterview machte Ullrich anschließend auch selbst seine Suchtprobleme publik.

Siege, Auszeichnungen, Doping

Der gebürtige Rostocker hatte 1997 als bislang einziger deutscher Radfahrer die Tour de France gewonnen. Bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney holte er Gold im Straßenrennen, zweimal wurde er deutscher Sportler des Jahres.

Wegen seiner Verwicklung in einen Dopingskandal wurde er 2006 von der Tour de France ausgeschlossen. 2007 beendete Ullrich seine Radprofi-Karriere. Einige Jahre später sprach ihn der Internationale Sportgerichtshof (CAS) in letzter Instanz des Dopings schuldig und annullierte alle Erfolge seit 2005.

