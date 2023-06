Ein ehemaliger Schulleiter ist wegen schwerer sexueller Gewalt an Kindern zu einer Haftstrafe von sieben Jahren verurteilt worden. Das Landgericht Fulda beantragte außerdem Sicherungsverwahrung.

Der ehemalige Schulleiter soll mehr als 20 Jahre lang Kinder und Jugendliche in Nord- und Osthessen sexuell missbraucht haben – nun wurde ihm der Prozess gemacht. Das Landgericht Fulda verurteilte den 48-Jährigen am Freitag zu sieben Jahren Haft.

Zudem wurde eine anschließende Sicherungsverwahrung beantragt. Der Angeklagte habe mit weitgehenden Geständnissen zur Aufklärung beigetragen, teilte das Gericht mit und sprach von 93 Taten an 32 Opfern.

Die Richter blieben unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die zuvor auf zehn Jahre und sechs Monate Haft plädiert und ebenfalls eine Sicherungsverwahrung beantragt hatte.

Prozess zum Schutz der Opfer ohne Öffentlichkeit

Zuvor fanden fast alle Verhandlungstage unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Nur zum Auftakt am 8. Februar waren phasenweise Medien-Vertreter und Prozess-Zuschauer zugelassen. So sollten laut Gericht die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen geschützt werden und die Opfer nicht identifizierbar sein.

Prozess in Fulda Ex-Schulleiter gesteht sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen Mehr als 20 Jahre lang soll sich ein ehemaliger Lehrer in Nord- und Osthessen an Kindern und Jugendlichen vergangen haben. Zu manchen Vorwürfen legte der Angeklagte zu Prozessbeginn vor dem Landgericht Fulda gleich ein Geständnis ab. Zum Artikel

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hatte dem Mann in der Anklage vorgeworfen, sich von Anfang 1998 bis Ende 2021 an zahlreichen Opfern vergangen zu haben.

Mann leitete Kinder- und Jugendchöre

Der Angeklagte war zur Tatzeit Grundschullehrer in Sontra und Wehretal im Werra-Meißner-Kreis und zuletzt Schulleiter in Rotenburg-Lispenhausen im Kreis Hersfeld-Rotenburg. Im Sommer 2021 ging er aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig in den Ruhestand, wie das zuständige Schulamt mitgeteilt hatte. Seit Januar 2022 befindet sich der Angeklagte in Untersuchungshaft.

Der Mann leitete auch mehrere Kinder- und Jugendchöre in der Region. Missbrauchstaten sollen sich laut Anklage bei Chor- und Jugendfreizeiten sowie bei Klassenfahrten und beim Schwimmunterricht ereignet haben, wie aus der Anklage hervorging.

Hinweis von Ermittlern aus den USA

Auslöser der Ermittlungen gegen den Mann war ein Hinweis von Ermittlern aus den USA, die Nutzungsdaten im Internet auswerteten. Der Angeklagte soll Kinderporno-Material verbreitet haben.

Nachdem das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden eingeschaltet worden war, folgte eine Durchsuchung in der Wohnung des Mannes. Dabei wurden Datenträger, ein Laptop und Handys sichergestellt. Durch die Auswertung der Dateien bestätigte sich der Verdacht.

Schulpsychologen im Einsatz Ermittlungen zu ehemaligem Grundschulrektor wegen Kindesmissbrauchs Ein ehemaliger Lehrer und Rektor von Grundschulen in Ost- und Nordhessen soll Kinder sexuell missbraucht und kinderpornografisches Videomaterial besessen haben. An der Schule in Rotenburg sind bereits Schulpsychologen im Einsatz. Zum Artikel