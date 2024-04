Drei Kinder sind auf einem Spielplatz in Limburg von einem Exhibitionisten sexuell belästigt worden.

Der Unbekannte beobachtete am Samstagabend gegen 19 Uhr drei Kinder auf dem Spielplatz Wasserhausweg an der Straße "An der Lahnkampfbahn", wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei zog der Mann seine Hose herunter und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Die Kinder verließen daraufhin den Spielplatz und vertrauten sich später ihren Eltern an.

Der Täter wurde beschrieben als circa 180 cm groß, braunrote Haare, brauner Vollbart. Er soll eine dicklich-unsportliche Figur haben und mit einer schwarzen Jogginghose, mit rotem T-Shirt und einer grünen Basecap bekleidet gewesen sein. Hinweise erbittet die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06431/ 9140-0.