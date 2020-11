Ein Mann hat am Mittwochmittag in Viernheim (Bergstraße) in der Öffentlichkeit sexuelle Handlungen an sich vorgenommen.

Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag lag der 27-Jährige dabei auf einer Parkbank. Eine Frau hatte die Polizei gerufen. Der Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde vorläufig festgenommen.