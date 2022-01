Exhibitionist lauert in Gebüsch

Mit heruntergelassener Hose Exhibitionist lauert in Gebüsch

Eine Spaziergängerin ist am Donnerstag in Limburg Opfer eines Exhibistionisten geworden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Demnach zeigte sich der unbekannter Täter mit heruntergelassener Hose und seinem Geschlechtsteil in der Hand zin einem Gebüsch. Der Mann ist etwa 50 bis 60 Jahre alt, die WErmittler suchen nach weiteren Zeugen.