Jetzt steht es fest: Der defekte Akku eines E-Bikes hat ein Fahrradgeschäft in Bad Vilbel in Brand gesetzt. Bei dem Feuer war ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden.

Auch gut eine Woche nach dem Brand in einem Fahrradgeschäft in Bad Vilbel (Wetterau) kann Ladeninhaber Oliver Bausum das Ausmaß der Zerstörung nicht fassen. "Das ist extrem für uns. Wir haben es noch nicht verkraftet", sagte der 52-Jährige am Mittwoch zu hessenschau.de.

Der gebürtige Frankfurter steht kurz vor Weihnachten vor den sprichwörtlichen Trümmern seiner Existenz. Auf rund 300.000 Euro hat die Feuerwehr allein den Schaden am Gebäude beziffert. Innerhalb des Geschäfts im Ortsteil Massenheim liegt noch immer alles in Schutt und Asche. "Alles ist verschmort, die Räder teilweise zusammengeschmolzen", erklärte Bausum. Mindestens 70 Fahrräder - eigene und die von Kunden - seien zerstört worden, schätzt der Inhaber.

Akku als Brandherd

Inzwischen steht immerhin fest, was das Feuer in der Nacht zum Dienstag vergangener Woche auslöste: Ermittler der Kriminalpolizei machten den defekten Akku eines E-Bikes als Brandherd aus. Das bestätigte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Mittelhessen.

"Wir haben überhaupt keine Schuld", reagiert Ladenchef Bausum erleichtert. Der betroffene Akku sei nicht einmal an ein Ladegerät angeschlossen, sondern direkt am Fahrrad eines Kunden angebracht gewesen. Dieser hatte das E-Bike wegen kleinerer Schäden zur Reparatur gegeben.

800 Grad heiße Einzelteile

Die Hersteller von Akkus wiesen zwar auf entsprechende Gefahren hin, erklärte Bausum. Eine solche Dimension habe er aber nicht für möglich gehalten. So seien die Einzelteile bei einer Explosion bis zu 800 Grad heiß und würden sich großflächig verteilen. "Das hat man im Brandbild auch deutlich gesehen", so Bausum. Man könne froh sein, dass niemand ernsthaft verletzt wurde.

Der Ladenbesitzer wartet nun, bis eine Spezialfirma das Gebäude gereinigt und belüftet hat. Ist auch der ganze Papierkram geregelt, will Bausum sein Geschäft an Ort und Stelle wieder aufbauen. Nur bei den E-Bike-Akkus will er künftig noch vorsichtiger vorgehen. "Ich werde ganz genau überdenken, wo man sie lagern kann - vielleicht außerhalb des Ladens", sagte der geschockte Geschäftsmann.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 12.12.2018, 19.30 Uhr