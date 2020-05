Beim Kaffeekochen mit einem Camping-Gaskocher ist es am Samstag in einer Wohnung im Frankfurter Europaviertel zu einer Explosion gekommen.

Wie die Polizei am Sonntag berichtete, erlitten zwei Menschen dabei leichte Verbrennungen an den Händen. Warum der Kocher in Flammen geriet und expolierte, ist unklar.