Hütte abgebrannt Explosion in Gießener Kleingartenanlage

90.000 Euro Schaden lautet die Bilanz eines Brands in einer Kleingartenanlage in Gießen in der Nacht zum Samstag.

Gegen 1.45 Uhr hörte ein Zeuge laut Polizei eine Explosion, die wohl von einer brennenden Gasflasche verursacht wurde, und entdeckte das Feuer. Sein Versuch, den Brand selbst zu löschen, gelang nicht. Die Flammen breiteten sich auf drei Parzellen aus, eine Gartenhütte und ein Wohnwagen wurden zerstört. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten mehrere Stunden.