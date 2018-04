Explosion am Freitag in Wiesbaden

Neue Erkenntnisse nach der Explosion eines Sprengsatzes auf einem Auto in Wiesbaden: Der mutmaßliche Täter soll der Ehefrau des Opfers nachgestellt haben. Wegen Stalkings bestand bereits eine Kontaktsperre.

Nach einer Explosion in einem Wiesbadener Wohngebiet am Freitag sitzt ein 56 Jahre alter Verdächtiger in Untersuchungshaft - nach Angaben des Haftrichters wegen versuchten Mordes. Das Mordmerkmal der Heimtücke sei gegeben.

Dem Haftrichter zufolge handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen bei dem Verdächtigen um einen Stalker, der Interesse an der Ehefrau des Opfers hatte. Der 56-Jährige soll sie bereits über einen längeren Zeitraum gestalkt haben. Laut Haftrichter gab es deshalb ein Gerichtsverfahren und eine Kontaktsperre. Der Beschuldigte habe sich bei der Vernehmung nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Verletzungen an der Hand

Der mutmaßliche Täter soll den Sprengsatz am frühen Freitagmorgen auf das Auto des 46 Jahre alten Ehemannes gelegt haben. Die Explosion hatte sich gegen 6.45 Uhr in der Eberleinstraße im Nordosten Wiesbadens ereignet. Nach Angaben von Zeugen war der Knall sehr laut. Splitter waren in einem weiten Umkreis verteilt. Der 46-Jährige hatte den Gegenstand entdeckt und wurde bei der Explosion an der Hand verletzt.

Die Ermittler hatten schon kurze Zeit nach der Tat einen politischen Hintergrund ausgeschlossen und private Gründe vermutet, aber keine Details genannt.

Sendung: hr-iNFO, 30.04.2018, 11.00 Uhr