Das zerstörte Wohnhaus am Montag in Knüllwald-Wallenstein Bild © Alexander Wittke (nh24)

Explosion in Wohnhaus: Frau stirbt, Kind verletzt, ein Vermisster

Großeinsatz in Knüllwald

Eine Explosion hat im nordhessischen Knüllwald-Wallenstein ein Wohnhaus zerstört. Eine Frau wurde tot geborgen, eine Zwölfjährige verletzt. Ein Mann wird vermisst.

Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in Knüllwald-Wallenstein (Schwalm-Eder) ist am Montag eine Frau ums Leben gekommen, wie die Polizei mitteilte. Vermutlich handelt es sich um die 74 Jahre alte Bewohnerin. "Das Haus ist komplett zusammengestürzt, eine Ruine", sagte ein Polizeisprecher.

Ein zwölf Jahre altes Mädchen aus der Nachbarschaft wurde durch Glassplitter verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Ein Vermisster

Der 87 Jahre alte Ehemann der Bewohnerin wurde laut Polizei gegen 21.30 Uhr noch vermisst. Zunächst hatte die Feuerwehr von zwei vermissten Menschen gesprochen. Auch zwei Hunde der Bewohner sollten sich in dem Haus aufgehalten haben.

Die Suche gestaltete sich schwierig: Die Einsatzkräfte konnten laut Polizei zunächst nicht in das eingestürzte Gebäude. Eine Rettungshunde-Staffel suchte am Abend vergeblich nach dem Vermissten. Auch ein Hubschrauber mit einer Wärmebildkamera suchte aus der Luft - ohne Erfolg.

Schließlich sollte das Gebäude per Hand abgetragen werden, bis der vermisste Mann gefunden sei, sagte der Landrat des Schwalm-Eder-Kreises, Winfried Becker (SPD).

Rund 150 Einsatzkräfte waren vor Ort. Bild © Sabrina Kurth (hessenschau)

Rund 280 Einsatzkräfte

Die Explosion hatte sich gegen 17.15 Uhr ereignet. Die Ursache war zunächst unklar. Polizei und Feuerwehr vermuteten, dass es sich um eine Gasexplosion handeln könnte. Laut Landrat Becker wurde das Haus mit Gas versorgt.

Im Einsatz waren zeitweise rund 280 Mitarbeiter von Polizei, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk. Auch Soldaten der Bundeswehr halfen. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf 150.000 bis 200.000 Euro.