Extreme Unwetter ziehen seit Donnerstagnachmittag über Hessen. Orkanböen entwurzelten in Nordhessen Bäume, Starkregen flutete Straßen und Keller. Die Bahn hat den Fernverkehr zwischen Frankfurt und Hannover eingestellt.

Dieses Mal war es keine Übung: In der Stadt Kassel lösten am Donnerstagnachmittag Handys einen Alarmton aus. Per Cell Broadcast warnten die Behörden vor dem schweren Unwetter. Erst im Dezember war dieser Handy-Alarm bundesweit getestet worden.

Gegen 16.30 Uhr hatte sich in Teilen Nordhessens der Himmel verdunkelt: In Kassel und den angrenzenden Landkreisen kam es zu schweren Orkanböen und heftigem Regen.

Diese Bäume knickten in Ahnatal im Kreis Kassel um. Bild © Vera John (hr)

Binnen Minuten wurden Äste von Bäumen abgeknickt, hier und da fielen auch ganze Bäume um, wie hr-Reporterinnen und Reporter berichteten - zum Beispiel in Ahnatal im Landkreis Kassel.

Tornado-Warnung

Die Polizei im Kreis Waldeck-Frankenberg berichtete von mehreren abgedeckten Dächern. Zuvor hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor möglichen Tornados im äußersten Nordwesten Hessens gewarnt.

Ein Kindergarten in Niestetal unter Wasser. Bild © hr

Starkregen sorgte für geflutete Straßen, dazu hagelte es mancherorts. In Kassel seien Keller vollgelaufen, der Straßenbahn-Verkehr sei vorübergehend behindert worden, berichteten hr-Reporter. In Niestetal (Kassel) drang Wasser in fünf Kindergärten ein. Sie bleiben vermutlich am Freitag geschlossen, wie die Kommune mitteilte.

Das ganze Ausmaß der Unwetter-Schäden war zunächst unklar. 19 Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gab es um 18.15 Uhr für Hessen. Das betraf beinahe das komplette Bundesland - bis auf den Osten.

Viele Hagelkörner auf einer Straße in Kassel. Bild © hr

Auch die Wetterredaktion des hr warnte vor heftigem Starkregen, größerem Hagel und Sturm- oder sogar Orkanböen bis hin zu Tornados.

Behinderungen im Bahnverkehr

Auch der Bahnverkehr war durch das Unwetter behindert. Wie die Deutsche Bahn am Donnerstag auf ihrer Internetseite mitteilte , ist unter anderem die Strecke Fulda-Kassel-Göttingen gesperrt.

Zwischen Frankfurt und Hannover verkehrten somit keine Züge mehr. "ICE/IC-Züge aus Richtung Süden enden in Frankfurt, und ICE/IC-Züge aus Richtung Norden enden und beginnen in Hannover", teilte die Bahn mit. Zusätzlich komme es zu Zugausfällen und starken Verspätungen.

Wetterexperte empfiehlt Warnapp

Lose Pflanzenkübel auf Balkonen und Terrassen oder Gartenmöbel sollten nach wie vor reingeholt oder wenigstens gesichert werden. Auch Tiere auf Wiesen und Weiden sind gefährdet. Wo genau weitere Unwetter auftreten könnten, lässt sich laut Experten nicht vorhersagen.

Aber "wenn die Gewitter aufziehen und es dunkel wird, dann sollte man das heute ernst nehmen und rein gehen", sagte hr-Meteorologe Tim Staeger. Er empfiehlt die Warnapp "Warnwetter" für das Smartphone vom DWD.

Auch im Nah- und Fernverkehr müssen Pendler mit Beinträchtigungen rechnen. Das twitterten der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und die Deutsche Bahn (DB) am Donnerstag.

Unwetter-Gefahr bis Freitag früh

Die Gewitter sollen auch in der Nacht zum Freitag noch anhalten, dabei besteht vor allem in der ersten Nachthälfte noch Unwettergefahr. Erst am Freitagmorgen lassen die Schauer und Gewitter dann nach. Die Luft kühlt auf 19 bis 13 Grad ab.

In der hessischen Nordosthälfte soll es noch bis in den Freitagnachmittag hinein regnen. In den übrigen Teilen Hessens bleibt es am Freitag überwiegend bewölkt - bei Höchstwerten zwischen 23 und 27 Grad.

Für das Wochenende sagen die Meteorologen sehr hohe Temperaturen und trockenes Wetter bei bis zu 32 Grad voraus.

