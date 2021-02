Hochwasser-Lage entschärft

Ausgiebiger Regen in weiten Teilen Hessens hat nach Angaben des Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) den raschen Abfluss des Hochwassers zwar verzögert, dennoch hat sich die Lage vielerorts etwas entspannt. Von Hochwasser noch betroffen waren am Sonntag das Kinzig- und Nidda-Gebiet sowie die Fulda mit einzelnen Nebengewässern im Oberlauf.

Am Rhein bleibt die Lage laut HLNUG weiter angespannt. Am für Wiesbaden bedeutenden Pegel Mainz wurde der Scheitel am Samstagnachmittag bei 6,34 Meter durchlaufen. Am Main hat am Samstag nur der Pegel Raunheim (Groß-Gerau) die Meldestufe I erreicht, wie das HLNUG weiter mitteilte. Eine weitere Verschärfung werde hier nicht erwartet.

Wegen Hochwassers ist die B42 zwischen Geisenheim und Oestrich-Winkel (Rheingau-Taunus) weiter in beiden Richtungen gesperrt. Auch im Bereich Feldatal (Vogelsberg) sind mehrere Straßen gesperrt.