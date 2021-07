Fachwerkhaus-Brand in Jesberg

Im Jesberger Ortsteil Elnrode-Strang (Schwalm-Eder) hat am Donnerstag ein Fachwerkhaus gebrannt.

In der Nähe arbeitende Bauarbeiter hätten Brandgeruch festgestellt und die Bewohner alarmiert, so die Polizei. Verletzt wurde niemand. An dem Haus entstand aber ein hoher Schaden - wie hoch, ist noch unklar. Auch die Brandursache ist noch nicht ermittelt.