In einem Fachwerkhaus in Echzell (Wetterau) ist in der Nacht zum Donnerstag ein Brand ausgebrochen.

Die Bewohnerin war nicht zu Hause, es gab laut Polizei keine Verletzten. Große Teile des Hauses brannten aus, das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.