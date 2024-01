Fachwerkhaus und Lagerhalle in Flammen

In Nentershausen (Hersfeld Rotenburg) ist am Sonntagabend ein Fachwerkhaus mit angrenzender Scheune auf einem Aussiedlerhof abgebrannt. Beide Gebäude gehörten zum Gut Gunkelrode, einem landwirtschaftlichen Betrieb. Das Haus war zum Zeitpunkt des Brandes nicht bewohnt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Auch Tiere kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr war mit 100 Einsatzkräfte vor Ort und konnte das Feuer löschen. Warum das Feuer ausbrach ist noch unklar. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von rund 150.000 Euro.