Zwei unbekannte Täter mit Faschingsmasken haben in der Nacht zum Freitag versucht, einen Geldautomaten in der Bahnhofstraße in Korbach (Waldeck-Frankenberg) zu sprengen.

Laut Polizei flohen sie ohne Beute vom Tatort, nachdem sie gestört worden waren. Die Fahndung nach ihnen läuft.