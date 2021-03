Die Polizei fahndet öffentlich nach einem Mann und einer Frau, nachdem das Pärchen ein älteres Ehepaar in dessen Wohnung in Kassel beraubt hatte.

Das Pärchen hatte die Eheleute in ein Gespräch verwickelt, in die Wohnung begleitet und mit einer Substanz in einem Fläschchen gedroht. Es wurde Bargeld erbeutet.