Im vergangenen Dezember explodierte in der Nähe eines Frankfurter Supermarkts ein Sprengsatz. Neue Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Tat im Zusammenhang einer Erpressungsserie steht. Die Polizei fahndet nach einem Paketbomber.

Am 29. Dezember vergangenen Jahres war ein 74 Jahre alter Mann in Frankfurt schwer verletzt worden, als ein Sprengsatz in einer Mülltonne in der Nähe eines Discounters im Stadtteil Sachsenhausen explodierte. Der Sprengsätze enthielt Komponenten, die darauf schließen lassen, dass die Tat in Verbindung stehe mit drei ähnlichen Fällen in Baden-Württemberg, teilten die Staatsanwaltschaften Frankfurt und Heidelberg und das baden-württembergische Landeskriminalamt in Stuttgart am Mittwoch mit.

Nach aktueller Einschätzung könne ein politisch oder terroristisch motivierter Hintergrund der Taten ausgeschlossen werden.

Erpresser forderte mehrere Millionen Euro

Am 15. Februar vergangenen Jahres hatte ein Mann in einer Postfiliale in Ulm drei Päckchen aufgegeben, in denen sich Sprengsätze befanden. Eine Paketbombe explodierte in der Poststelle des Discounters Lidl in Neckarsulm, eine weitere bei dem Eppelheimer Getränkehersteller Wild. Dabei wurden insgesamt vier Menschen teils schwer verletzt.

Eine dritte Paketbombe an den Babykosthersteller Hipp wurde in einem Paketverteilzentrum in München abgefangen und unschädlich gemacht. Die verbauten Komponenten der Sprengsätze deuteten alle auf denselben Täter hin, so ein Sprecher des LKA Baden-Württemberg.

Zuvor waren bei den Unternehmen Erpresserschreiben eingegangen, in denen mehrere Millionen Euro in einer Kryptowährung gefordert wurden. Ein Rentner wurde festgenommen, beim Prozess vor dem Landgericht Heidelberg entkräftete sich aber der Verdacht gegen ihn.

Weitere Informationen zu den Tatgeschehen wollten die Ermittler am Mittwoch in der TV-Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" (20.15 Uhr im ZDF) bekannt geben.

Das Landeskriminalamt, das die Ermittlungen übernahm, bittet nun um Zeugenhinweise. Auf den Bildern einer Überwachungskamera in Ulm ist ein eher kleiner, offenbar älterer Mann zu sehen, der eine Schiebermütze, einen beigen Schal mit schwarzem Rautenmuster, eine Brille und eine FFP2-Maske trägt. Die Ermittler bitten auch um Hinweise zu der Explosion in Frankfurt zutrug.