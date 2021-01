Nach dem versuchten Überfall auf einen Geldtransporter in Frankfurt ist die Fahndung nach den bewaffneten Tätern bisher ergebnislos geblieben.

Die Auswertung von Spuren am Tatort sowie von Zeugenaussagen dauerten an, so ein Polizeisprecher am Freitag. Die Täter hatten am Donnerstag einen Geldboten bedroht, ehe sie ohne Beute flüchteten.