Gleich zweimal sind in den vergangenen Tagen in Hanau israelische Fahnen heruntergerissen und entwendet worden, die am Marktplatz aufgehängt worden waren - nun wurden zwei Tatverdächtige ermittelt.

Wie der Staatsschutz der Polizei und die Staatsanwaltschaft Hanau am Dienstag mitteilten, handelt es sich um einen 18-Jährigen sowie einen 20 Jahre alten Mann. Bei dem 18-Jährigen wurden demnach bei einer Wohnungsdurchsuchung Beweismittel gefunden. Er soll die Fahne entwendet, darauf uriniert und sie dann angezündet haben.