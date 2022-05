Fahnung nach Unfall auf der A3 am Frankfurter Flughafen

Nach dem schweren Unfall am Sonntag auf der A3 am Frankfurter Flughafen sucht die Polizei ein weiteres Auto. Ein Transporter prallte in eine Unfallstelle, ein Ersthelfer starb und elf Menschen wurden verletzt.