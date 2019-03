Acht Verletzte bei Unfall in Selters

Ein 18 Jahre alter Autofahrer hat auf einer Landstraße bei Selters im Taunus beim Abbiegen den Wagen einer Mutter mit ihren beiden Kindern übersehen. Acht Menschen wurden verletzt, drei von ihnen schwer.

Ein Fahranfänger hat in der Nähe der Taunusgemeinde Selters-Eisenbach (Limburg-Weilburg) einen schweren Unfall verursacht. Bei dem Zusammenstoß am Freitagabend wurden alle acht Insassen der zwei beteiligten Autos verletzt - drei von ihnen schwer, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Zu dem Unfall war es laut Polizei gekommen, als der 18 Jahre alte Fahrer eines Pkw aus Selters-Haintchen kommend auf die Kreisstraße nach Eisenbach abbiegen wollte. Dabei übersah der junge Mann, in dessen Auto vier weitere junge Menschen im Alter von 18 bis 20 Jahren saßen, offenbar ein entgegenkommendes, vorfahrtsberechtigtes Auto. In diesem Wagen war eine 43 Jahre alte Frau mit ihren 12 und 14 Jahre alten Kindern unterwegs.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Alle Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser, einer von ihnen musste mit dem Rettungshubschrauber transportiert werden. Nähere Angaben über die Verletzungen machte die Polizei nicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 9.000 Euro. Die Unfallstelle war dreieinhalb Stunden lang gesperrt.

Sendung: hr1, 09.03.2019, 7.00 Uhr