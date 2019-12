Eine 18 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der B83 nahe Hofgeismar (Kassel) schwer verletzt worden.

Die junge Frau war am Donnerstag mit ihrem Fahrzeug aus noch unbekannten Gründen von der Straße abgekommen und gegen zwei Bäume geprallt. Die Feuerwehr befreite die Fahrerin aus ihrem zerstörten Auto, so die Polizei am Freitag.