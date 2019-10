Ein Gabelstapler-Fahrer ist in Philippsthal (Hersfeld-Rotenburg) bei einem Unfall tödlich verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam der 27-Jährige am Freitag in einem Gefällestück aus Unachtsamkeit nach rechts auf den Grünstreifen. Der Gabelstapler kippte nach rechts eine Böschung hinab und begrub den Fahrer unter sich. Der 27-Jährige starb noch am Unfallort.