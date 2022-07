Ein 54 Jahre alter Treckerfahrer ist am Freitag vom Amtsgericht Frankfurt- Höchst wegen fahrlässiger Körperverletzung zu 60 Tagessätzen a 26 Euro verurteilt worden.

Der Anhänger des Treckers war in einem Maislabyrinth in Liederbach (Main-Taunus) im Sommer 2018 umgestürzt. Alle 30 Menschen auf dem Anhänger - Erwachsene und Kinder - wurden dabei verletzt. Die Richterin sagte am Freitag, er sei auf abschüssiger Strecke zu schnell in die Kurve gefahren. Die meisten Besucher seien leicht verletzt worden, zwei hätten aber bleibende körperliche Schäden.