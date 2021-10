Fahrer wird am Steuer bewusstlos

Pkw kracht in Geschäft Fahrer wird am Steuer bewusstlos

Ein 72 Jahre alter Autofahrer hat am Mittwochmorgen in Stadtallendorf (Marburg-Biedenkopf) am Steuer seines Wagens vermutlich einen Herzinfarkt erlitten und das Bewusstsein verloren.

Der Pkw kam dadurch von der Straße ab und fuhr in die Schaufensterscheibe eines leerstehenden Geschäfts, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer starb demnach im Krankenhaus. Seine 52 Jahre alte Mitfahrerin blieb unverletzt.