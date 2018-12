Fahrer kracht unter Drogen in Familienauto - sechs Verletzte

Ein unter Drogen stehender Autofahrer hat einen Unfall verursacht, bei dem insgesamt sechs Menschen verletzt wurden. Der 25-Jährige geriet bei Neuberg in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Auto einer jungen Familie zusammen.

Sechs Verletzte lautet die Bilanz eines schweren Unfalls auf einer Landstraße bei Neuberg (Main-Kinzig) am Tag vor Heiligabend. Ein 25-Jähriger geriet nach Polizeiangaben in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit dem Wagen einer Familie aus Kalbach (Fulda) zusammenstieß. Das Auto des 25-Jährigen kam durch die Wucht des Aufpralls von der Straße ab und blieb in einem Graben neben der Fahrbahn liegen.

Während der Unfallverursacher leichte Verletzungen erlitt, kamen seine beiden 21 und 25 Jahre alten Mitfahrer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Mutter schwer verletzt

Die Mutter der Familie im zweiten Pkw wurde ebenfalls schwer verletzt, ihr Mann und die neunjährige Tochter leicht.

Der entstandene Sachschaden wurde von der Polizei auf rund 45.000 Euro geschätzt. Die Landstraße war bis zum späten Abend gesperrt. Der 25-Jährige musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommt ein Verfahren zu.

Sendung: hr3, 24.12.2018, 8.30 Uhr