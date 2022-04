Bei einem Autounfall in Darmstadt sind am Ostermontag drei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Ein 42-Jähriger hatte eine rote Ampel missachtet.

Zu dem Unfall kam es am frühen Abend auf der B3. Ein 42-Jähriger hatte laut Polizei eine rote Ampel missachtet und die Bundesstraße gekreuzt. Dabei kam es zur Kollision mit dem Pkw eines Ehepaars, beide 63 Jahre alt.

Der 42-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam schwer verletzt in eine Klinik. Das Ehepaar erlitt leichte Verletzungen und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro.