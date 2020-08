Die Polizei hat bei einem Autofahrer in Heusenstamm (Offenbach) über fünf Promille Alkohol gemessen.

Ein Zeuge meldete den Beamten, dass der 63-Jährige bei laufendem Motor in Wagen sitze und mit den Scheinwerfern blinke. Die Polizei fand am Auto frische Unfallspuren, hieß es am Dienstag zu dem Vorfall vom Montag.