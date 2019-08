Transporter rast auf A5 in Stauende

Auf der A5 bei Alsfeld (Vogelsberg) ist am Donnerstagabend der Fahrer eines Kleintransporters schwer verletzt worden.

Laut Polizei war er an einem Stauende ungebremst auf einen stehenden Lkw aufgefahren. Dabei wurde der 54-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.