Unfall Fahrer stirbt an Unfallstelle

Ein 61-Jähriger ist bei einem Unfall nahe Lützelbach (Odenwald) verstorben.

Der Autofahrer hatte wohl aufgrund einer medizinischen Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und drei geparkte Pkw touchiert. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen starb der Mann am Samstag noch an der Unfallstelle, berichtete die Polizei am Montag.