Der Fall ist rätselhaft: Zunächst wurde in Friedewald ein blutverschmiertes Auto gefunden, jetzt entdeckte die Polizei den Pkw-Besitzer verletzt in einem Wald. Sie ermittelt wegen eines möglichen Kapitalverbrechens.

Ein Jäger entdeckte den verletzten Mann aus Polen am Mittwochabend in einem Wald bei Friedewald (Hersfeld-Rotenburg) an einem Hochsitz. Der 33-Jährige ist der Halter jenes Autos, das bereits am Dienstagmorgen beschädigt und außen blutverschmiert auf einem Firmenparkplatz gefunden worden war. Der verletzte Mann war ansprechbar und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Ermittelt wird wegen eines möglichen Kapitalverbrechens.

Benzin im Auto ausgeschüttet

Der 33-Jährige war bei dem Logistikunternehmen beschäftigt, auf dessen Parkplatz das außen blutverschmierte Auto gestanden hatte. Mehrere Scheiben des Wagens mit polnischem Kennzeichen waren eingeschlagen. Im Innenraum war Benzin ausgeschüttet und angezündet worden. Das Feuer erlosch jedoch aus bislang unbekannten Gründen.

Neben dem Auto lag die komplette Kleidung eines Mannes. Bei der Spurensuche der Polizei stellte sich heraus, dass eine Person zumindest schwer verletzt gewesen sein muss.

"Solch ein Fall ist mir noch nicht untergekommen"

Den Ermittlern erscheinen die Ursachen bislang rätselhaft. "Solch ein Fall ist mir in 26 Jahren Diensttätigkeit noch nicht untergekommen", sagte der Fuldaer Staatsanwalt Harry Wilke. "Da ist als Erklärung alles möglich. Wir wissen noch nicht, ob er sich selbst verletzt hat, oder ob er verletzt wurde. Beim Auffinden soll der Mann verwirrt gewesen sein. Er muss erstmal vernommen werden."

Der 33-Jährige arbeitete seit längerem als Fahrer für das Unternehmen. Er kam am Dienstagmorgen nicht zur Arbeit. Bei der groß angelegten Suche wurde unter anderem auch ein Hubschrauber sowie eine Rettungshundestaffel eingesetzt. Wie der Fahrer verletzt und der Wagen beschädigt wurde, konnten die Beamten noch nicht zuordnen. Die Ermittlungen dauern an.

Sendung: hr-iNFO, 12.04.2018, 11.00 Uhr