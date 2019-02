In einer Kurve ist ein Autofahrer bei Diemelsee von der Straße abgekommen und aus seinem Wagen geschleudert worden. Er starb an seinen Verletzungen.

Der 52 Jahre alte Autofahrer war am Samstagmorgen auf der L3297 zwischen den Ortschaften Diemelsee-Vasbeck und Twistetal-Gembeck (beide Waldeck-Frankenberg) unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen in einer Linkskurve von der Straße abkam. Laut Polizei überschlug sich der Wagen mehrfach und kam erst nach etwa 100 Metern in einem Feld zum Stehen.

Der 52-Jährige wurde aus dem Auto geschleudert und tödlich verletzt. Ein herbeigerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Andere Fahrzeuge waren nach Erkenntnissen der Polizei nicht in den Unfall verwickelt.

Sendung: hr-iNFO, 23.02.2019, 15:00Uhr