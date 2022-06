Fahrerloser Müllwagen kracht in Wohnhaus

In Eppstein im Main-Taunus-Kreis ist ein führerloser Müllwagen eine abschüssige Straße hinuntergerollt und in ein Mehrfamilienhaus gefahren. Zum Unfallzeitpunkt waren zwei Menschen in dem Haus – sie wurden aber nicht verletzt. Der Fahrer musste mit einem Schock ins Krankenhaus.