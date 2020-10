Ein Fahrgast hat am frühen Donnerstagmorgen in Frankfurt den Taxifahrer bestohlen, der ihn zuvor in den Stadtteil Gallus gefahren hatte.

Der Dieb griff den 57 Jahre alten Fahrer laut Polizei völlig unvermittelt an und erbeutete drei Smartphones. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen.