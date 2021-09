In einem Linienbus in Gießen hat am Montagabend ein 23-Jähriger einem Fahrkartenkontrolleur offenbar in die Brust gebissen.

Laut Polizei wollte sich der Mann der Kontrolle entziehen, kratze den 43 Jahre alten Kontrolleur und biss zu. Bis zum Eintreffen der Beamten hielten der Kontrolleur und weitere Personen den Mann fest.