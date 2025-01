Fahrradfahrer in Frankfurt schwer verletzt

Beim Abbiegen in eine Hofeinfahrt in Frankfurt hat der Fahrer eines Kleintransporters am Sonntag einen Fahrradfahrer vermutlich übersehen und angefahren.

Danach fuhr der Fahrzeuglenker nach Polizeiangaben vom Montag weiter. Der 38 Jahre alte Radfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen.