In Gießen ist ein 80-Jähriger ums Leben gekommen. Er wollte mit seinem Fahrrad eine Kreuzung überqueren und wurde von einem Lastwagen überrollt.

Audiobeitrag Audio Tödlicher Verkehrsunfall in Gießen Audio Fahrrad nach einem Unfall. (Archivbild) Bild © picture-alliance/dpa Ende des Audiobeitrags

In Gießen ist am Samstagnachmittag ein Fahrradfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, wartete der 80-Jährige an einer Ampel in der Innenstadt. Als diese Grün zeigte, fuhr er geradeaus los. Ein 56 Jahre alter Lkw-Fahrer, der links vom Fahrradfahrer an der Ampel gewartet hatte und nach rechts abbog, überrollte den Fahrradfahrer jedoch mit seinem Lastwagen.

Der 80-Jährige verstarb trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahme noch an der Unfallstelle, wie die Polizei meldete. Die Beamten berichteten zudem davon, dass sich mehrere Gaffer an der Unfallstelle versammelten. Die Feuerwehr musste sie mit Sichtschutzplanen abschirmen.