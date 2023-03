Ein 56 Jahre alter Fahrradfahrer ist nach einem Sturz am Freitag in Frankfurt gestorben.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war er mit seinem Pedelec an einer in ihrem Fahrzeug sitzenden 35 Jahre alten Frau vorbeigefahren, als er aus zunächst ungeklärter Ursache zu Boden stürzte und dabei schwere Kopfverletzungen erlitt, an denen er noch vor Ort starb. Die Frau erlitt einen Schock.